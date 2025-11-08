Lecce-Hellas Verona 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda). All.: Eusebio Di Francesco
Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric (29' st Frese); Orban (41' st Niasse), Giovane. All.: Zanetti
Arbitro: Abisso
Ammoniti: Akpa-Akpro (H), Coulibaly (L), Valentini (H), Bradaric (H), Frese (H)
