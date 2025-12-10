Parte la nuova nazionale U15: i convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA
Nella giornata di domani, presso il "Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello (NO), inizierà il nuovo corso della nazionale under 15.
Mesi di selezioni a livello territoriale per arrivare alla lista di 22 calciatori che parteciperanno al "Torneo di Sviluppo UEFA", in programma dal 15 al 20 dicembre, e che prevede come avversarie Spagna, Islanda ed i padroni di casa dell'Inghilterra.
Di seguito i convocati da Enrico Battisti, tutti nati nel 2011:
Portieri
Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese)
Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo)
Centrocampisti
Daniele Geraci (Stoccarda), Alessandro Grigioni (Inter), Gianmarco Menicagli (Empoli), Abdl Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Diego Succi (Cesena), Marco Vaccarella (Juventus)
Attaccanti
Alberto Bellei (Atalanta), Massimo Falce (Albinoleffe), Leonardo Rossini (Milan), Stefano Scerbo (Napoli), Lorenzo Vitali (Parma).