Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"

Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:20Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non ci sono ancora notizie su Leao, è uscito ieri sera molto dolente all'inguine e non credo ce la faccia per la Supercoppa. Gimenez ha ripreso a correre, vedremo cosa accadrà, ma sono sei settimane per questa caviglia. Sulla partita dico che è stato il gol di Rabiot la chiave di volta della partita. E sottolineo una cosa: il gol di Pulisic, per me giocatore sottovalutato ma uno dei più forti in Italia, mi ricorda uno di Van Basten a Pescara. Il titolo della giornata è che è saltata la trasferta di Perth. E' la vittoria dei tifosi e di Allegri, del popolo rossonero.

E anche di quelli del Como. Si giochi il 17 o il 24 di quel mese a San Siro alla fine, è la soluzione più giusta. Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano".

Articoli correlati
Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con... Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con Maignan"
Ritorno di Thiago Silva al Milan? Pellegatti non ha dubbi: "Volo ora a prenderlo... Ritorno di Thiago Silva al Milan? Pellegatti non ha dubbi: "Volo ora a prenderlo in Brasile"
Carlo Pellegatti: "Milan, che gioco. Modric un acquisto berlusconiano" Carlo Pellegatti: "Milan, che gioco. Modric un acquisto berlusconiano"
Altre notizie Altre Notizie
L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità" TMW RadioL'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità"
Braglia: "Milan, ora c'è uno spirito che mancava la scorsa stagione" TMW RadioBraglia: "Milan, ora c'è uno spirito che mancava la scorsa stagione"
Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero" TMW RadioPellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto" TMW RadioDi Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo" TMW RadioGiacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Benfica, Barreiro: "Col Napoli è una finale, servirà sentire lo stadio con noi" Live TMWBenfica, Barreiro: "Col Napoli è una finale, servirà sentire lo stadio con noi"
Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera" TMW RadioMussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"
Roberto Beccantini: "L'abatino di Certaldo" Roberto Beccantini: "L'abatino di Certaldo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.1 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.2 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.3 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.4 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.5 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
Immagine top news n.6 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.7 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Inter, occhio che Ngumoha del Liverpool ha grandi qualità"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, ora c'è uno spirito che mancava la scorsa stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve in Champions dopo il ko di Napoli, Kalulu: "Devi sempre prendere lezioni per andare avanti"
Immagine news Serie A n.2 Pafos, Michail: "La Juventus è sempre la Juventus. Ai bianconeri toglierei Yildiz"
Immagine news Serie A n.3 La Costa d'Avorio chiama 3 giocatori della Serie A per la Coppa d'Africa: la lista
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine news Serie A n.5 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine news Serie A n.6 Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022
Immagine news Serie B n.2 Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Palla non cambia giro. Come a Verona"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.4 Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"
Immagine news Serie B n.5 Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, Leandro Greco non è più l'allenatore. Esonerato anche il vice Dessena
Immagine news Serie C n.2 Livorno, Dionisi: "Vittoria importante contro la prima. Venturato ha portato tranquillità"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, per la difesa torna di moda il nome di Gaetano Letizia
Immagine news Serie C n.4 Niente sconto per la Triestina: la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso
Immagine news Serie C n.5 Catania, Casasola: "Titolo di campione d’inverno? Potrebbe divenire step per obiettivo finale"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?