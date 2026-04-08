Per Pulisic un 2026 senza gol ma con tante polemiche, la sua ex: "È su un app di incontri"

Momento delicato, in campo e fuori, per Christian Pulisic. L’attaccante del Milan, per distacco il giocatore più famoso negli Stati Uniti, non sta decisamente vivendo un 2026 da goleador, ma oltreoceano “ruba” le copertine anche per le sue vicende personali.

Se negli ultimi mesi gli è stato attribuito un flirt - poi smentito - con Sydney Sweeney, nelle ultime ore ha fatto rumore la rottura con Alexa Melton, golfista di alto livello, che ha ufficializzato la rottura con un post su Instagram, dando credito alle voci attorno a Captain America.

Secondo la sua ex, Pulisic sarebbe su Raya, app di incontri per soli Vip: “C’era già prima che finisse”, ha scritto in un commento su Instagram. Il profilo, in realtà, potrebbe essere vecchio, dato che nella bio l’attaccante del Milan riporta un’età di due anni inferiore a quella attuale. Non che ci sia, intendiamoci, nulla di male: è solo che i tifosi rossoneri, che non lo vedono segnare in campionato dal 28 dicembre 2025, preferirebbero leggere di lui per le imprese dentro al terreno da gioco.