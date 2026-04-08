Vandalizzato totem del Grande Torino a Superga. Il Circolo Soci: "Azione dissacrante"
Altro atto di vandalismo nei confronti dei monumenti funerari sul Colle di Superga, sede della sfortunata fine della squadra del Grande Torino, i cui componenti (quasi tutti) hanno perso la vita il 4 maggio 1949 nello schianto dell'aereo che li trasportava per una partita amichevole sul campo del Benfica.
A meno di un mese dal 77° anniversario della tragedia del Grande Torino, è stato vandalizzato il totem che riassume la storia di quella squadra in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Un gesto che ha provocato una reazione furibonda da parte del Circolo Soci Torino FC, che dal 2019 si occupa assieme alla Città di Torino della manutenzione della lapide: "Un’azione dissacrante nei confronti del Grande Torino che non merita di essere commentata. Ci stiamo attivando per ripristinare il totem danneggiato".
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