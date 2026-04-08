Il sindaco Manfredi: "Tempi maturi per cittadinanza onoraria di Napoli a De Laurentiis"
'Prossimamente concorderemo con il presidente del Napoli'
(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - "Prossimamente concorderemo con il presidente De Laurentiis il conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli". Ad annunciarlo è il sindaco, Gaetano Manfredi, rispondendo ai giornalisti dopo che il patron azzurro è diventato cittadino onorario di Los Angeles. "I tempi sono maturi", aggiunge Manfredi. (ANSA).
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