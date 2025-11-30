Atalanta-Fiorentina 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossounou, Hien (41' st Kolasinac), Djimsiti; Bellanova, De Roon 6, Ederson (22' st Pasalic), Zappacosta (22' st Zalewski); De Ketelaere, Lookman (32' st Sulemana); Scamacca (32' st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor. All.: Palladino
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì (30' st Comuzzo), Ranieri; Dodò (19' st Fortini), Mandragora, Fagioli (19' st Gudmundsson), Sohm (35' st Richardson), Parisi; Piccoli (34' st Ndour), Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Viti, Kouadio. All.: Vanoli
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 41' Kossounou, 7' st Lookman
Ammoniti: Pongracic (F), Pablo Mari (F), Mandragora (F), Hien (A)