Ancora un'aggressione a un arbitro: accerchiato da 4 calciatori. Intervengono i carabinieri

A circa una settimana dall’aggressione, da parte di un calciatore, di un arbitro 17enne nel corso di una gara di Seconda Categoria in Calabria, arriva un altro episodio increscioso che vede di nuovo protagonista un direttore di gara dei campionati minori. Come riporta il Corriere Adriatico nel corso della sfida fra Servigliano e Corva – valida per la Terza Categoria – un giovane arbitro della sezione di San Benedetto del Tronto ha subito prima una pesante contestazione da parte dei giocatori della squadra in trasferta e poi un tentativo d’aggressione.

Dopo il 4-0 per i padroni di casa maturato nel primo tempo rientrando negli spogliatoi alcuni giocatori del Corva “hanno iniziato ad inveire contro il direttore di gara, rivangando una direzione arbitrale della passata stagione. Le parole da parte dei quattro calciatori della Corva si sono fatte sempre più pesanti nei confronti del direttore di gara, che viene accerchiato. I dirigenti faticano a trattenere i quattro calciatori. - si legge nell’articolo - Il direttore di gara nonostante l’ottima personalità dimostrata in mezzo al campo, inizia a temere per la propria incolumità e si rifugia negli spogliatoi”.

A quel punto i dirigenti del Servigliano, squadra che giocava in casa, hanno allertato i carabinieri della zona che sono intervenuti per riportare la calma in campo e scortare l’arbitro al sicuro. Il presidente del Corva dopo la gara ha porto le proprie scuse al ragazzo prendendo le distanze dai giocatori della sua squadra e minacciando il ritiro della formazione dal campionato dopo quanto avvenuto.