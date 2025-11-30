Pisa-Inter 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35' st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26' st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26' st Tramoni); Meister (45' st Buffon), Nzola (45' st Moreo). A disp: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22' st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22' st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1' st Zielinski), Dimarco; Thuram (22' st Esposito), Lautaro (42' st Carlos Augusto).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 69' Lautaro (I), 38' st Lautaro (I)
Ammoniti: Caracciolo, Albiol (P); Acerbi (I
