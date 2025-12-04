Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan
Continuano le gare di Coppa Italia valite per gli ottavi di finale. Si parte alle 18.00 con Bologna-Parma, alle 21.00 invece la sfida fra Lazio e Milan. Entrambe le gare saranno visibili in chiaro su Italia 1.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 4 dicembre
18.00 Bologna-Parma (Coppa Italia) - ITALIA 1
19.30 Juve Stabia-Bari (Serie B) - DAZN
21.00 Lazio-Milan (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Manchester United-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
2 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Serie A
Serie B
Serie C
Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"
Pronostici
Calcio femminile