Le partite di oggi: il programma di giovedì 4 dicembre
Giovedì di Coppa Italia, con due sfide in programma tra le ore 18 e le ore 21: nel tardo pomeriggio il Bologna affronta il Parma, in serata la Lazio se la vedrà invece col Milan per cercare di vendicare la recente sconfitta in campionato. In Italia oggi si gioca anche in Serie B, con Juve Stabia-Bari valida per la decima giornata. Di seguito il programma calcistico del 4 dicembre:
INGHILTERRA – Premier League
21:00 Manchester Utd – West Ham
ITALIA – Serie B
19:30 Juve Stabia – Bari
ITALIA – Coppa Italia
18:00 Bologna – Parma
21:00 Lazio – Milan
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
