Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercato

La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Mirko Nicolino per BIANCONERANEWS.IT

Tre vittorie ma anche due giocatori in meno. Negli ultimi giorni le cose in campo sono indubbiamente migliorate per la Juventus di Luciano Spalletti, perché tre successi di seguito non si verificavano da settembre. Con il tecnico toscano la Vecchia Signora è imbattuta, ma dopo la vittoria iniziale contro la Cremonese, erano arrivati tre pareggi che sostanzialmente sapevano di vecchio corso. Ovvio che le cose non possano cambiare in pochi giorni, soprattutto quando le partite si susseguono una dietro l’altra e non c’è tempo per allenarsi.

È il motivo per il quale anche le ultime tre vittorie consecutive debbano essere prese con le pinze. Spalletti sta cercando di trasmettere alla squadra qualcosa del suo credo, ma per riuscire ad avere presa, occorre anche ottenere i risultati. E se la squadra ha sfoderato una buona prestazione dal punto di vista estetico contro l’Udinese è anche e soprattutto perché aveva vinto le due precedenti contro Bodo/Glimt e Cagliari. Vincere aiuta a vincere e aiuta a stare serene e a lavorare meglio. Con i successi la testa si libera, in allenamento e nelle partite ed è questo che si è visto soprattutto in Coppa Italia.

I limiti, però, rimangono e li ha sottolineati anche Spalletti nel post partita contro i friulani. Ci sono problemi strutturali, soprattutto in fase di palleggio e transizioni positive, che il tecnico toscano ha chiaramente fatto capire si possano risolvere solo con il mercato. E ora ci sono anche due infortuni gravi che complicano le cose. Comolli, il deus ex machina di questo club, ha già chiarito che nella sessione di riparazione la Juventus si potrà muovere solo all’interno dei paletti del Fair Play Finanziario. Tradotto: prestiti, innesti a costo zero o acquisti solo dopo cessioni che consentono di mettere a bilancio soldi freschi.

In attesa di capire in che condizioni rientrerà Bremer tra un paio di settimane, l’assenza di Gatti riapre la questione difensore centrale. Non si può di certo andare avanti adattando Koopmeiners, perché altrimenti bisognerebbe intervenire con un uomo a centrocampo. Un paio di innesti, tra difesa e mediana, insomma, sono auspicabili, magari piazzando Adzic, che è quello che al momento sembra trovare meno spazio. Quanto al KO di Vlahovic, che sarà sicuramente più lungo di quello del difensore, non è prevista la sostituzione, poiché Openda e David già sgomitavano. E poi a libro paga c’è anche Milik.

Piuttosto, l’infortunio di Dusan apre nuovi scenari in chiave rinnovo o cessione. Rientrerà probabilmente a marzo e per ritrovare la forma ci vorrà del tempo. Sicuramente, il suo entourage dovrà ridimensionare le aspettative e di conseguenza potrebbero accadere cose che fino a qualche mese fa erano inimmaginabili.

Articoli correlati
Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio... Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di... La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Da Spalletti a Manna, La Stampa verso il big match: "Napoli-Juve sulla pelle" Da Spalletti a Manna, La Stampa verso il big match: "Napoli-Juve sulla pelle"
Altre notizie Altre Notizie
La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercato La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercato
Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Le partite di oggi: il programma di giovedì 4 dicembre Le partite di oggi: il programma di giovedì 4 dicembre
Inter-Venezia 5-1: il tabellino della gara Inter-Venezia 5-1: il tabellino della gara
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): il tabellino della gara Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): il tabellino della gara
Galata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C" Esclusiva TMWGalata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C"
Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Thermes: il cordoglio della Roma Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Thermes: il cordoglio della Roma
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre
4 Inter, Chivu: "Diouf ha accettato volentieri un ruolo non suo. Vicini a Martinez"
5 Jonathan David può esplodere ore nella Juve? Il commento degli opinionisti di TMW
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Mainoo da Conte? Ha già stregato Rio Ferdinand. Che lo paragonò a Seedorf
Immagine top news n.1 Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori
Immagine top news n.2 Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina
Immagine top news n.3 Il Napoli riceve buone risposte dalle seconde linee, ma che sofferenza. Cagliari, ora i punti
Immagine top news n.4 Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Immagine top news n.5 Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Immagine top news n.6 Inter-Venezia 5-1, le pagelle: le punte di Chivu sanno segnare anche da fuori. Diouf, che esordio
Immagine top news n.7 L'Inter vola ai quarti di Coppa Italia in scioltezza: 5-1 al Venezia nel segno dei bomber
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"
Immagine news Serie A n.2 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
Immagine news Serie A n.2 Il Torino ritrova Simeone: l'attaccante punta il Milan. Decisivi i prossimi allenamenti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, dicembre mese della verità. Si parte dal Mapei, ed è pronto un vero e proprio esodo
Immagine news Serie A n.4 Florenzi: "I videogame servivano, vi spiego. Roma? Ho sudato la maglia fino all'ultima goccia"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, ora testa al campionato: rientrano Sabelli e Malinovskyi, da valutare Gronbaek
Immagine news Serie A n.6 Roma, torna di moda il nome di Raspadori: contatti avviati con il suo entourage
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, cooperativa del gol: 11 giocatori a segno, solo il Venezia fa meglio
Immagine news Serie B n.2 Torna in campo la Serie B! Alle 19:30 il recupero Juve Stabia-Bari
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Juve Stabia-Bari: nel fortino del Menti una sfida delicatissima per i pugliesi
Immagine news Serie B n.4 Spezia, buone notizie per Donadoni: Lapadula recuperato, con l'Entella ci sarà
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, l'ex Flachi duro: "Errori ripetuti, ci siamo presentati con l’algoritmo"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Favale sfida il suo passato: "Cesena? Se segno non esulto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, nuovo duello di mercato con il Catania: a gennaio sarà sfida per Bruzzaniti
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo l'Inter U23: "Potevamo segnare anche il secondo gol"
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: "Esclusione Rimini? Ogni anno gli stessi problemi, serve riscrivere le regole"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, si ferma a scopo precauzionale Vannucchi. Torna in gruppo Borghini
Immagine news Serie C n.5 Gianfranco Zola: "In Italia manca coraggio, i giovani devono giocare"
Immagine news Serie C n.6 Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.4 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.6 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?