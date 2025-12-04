Chi vive d’amore, libro di Proietto (RaiSport): oggi la presentazione. Interviene Cappelletti

Come già noto, lo scorso 15 ottobre è uscito in libreria Chi vive d’amore, scritto dal Vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto e dallo scrittore Antonio Barracato, con la prefazione a cura di Federica Cappelletti Rossi, vedova del compianto Paolo Rossi e attuale presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Il romanzo racconta la storia di Paolino Rinaldi, un ragazzo cresciuto nell’hinterland milanese che trova nel calcio una possibilità di riscatto, dopo un'infanzia difficile che non gli impedisce però di inseguire i propri sogni.

Questo pomeriggio a Roma, presso la Sala Laudato Si’ del Palazzo Senatorio, in Piazza del Campidoglio, il romanzo sarà presentato, con anche la presenza della stessa Cappelletti e ovviamente dei due autori. Interverranno poi il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, il giornalista, conduttore e telecronista Rai della Nazionale italiana Alberto Rimedio, e con loro anche Francesco Repice, radiocronista Rai Radio1 e voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', e Francesca Leoncini, Consigliera Capitolina. Modererà l’incontro Marco Lollobrigida, Vicedirettore Rai Sport.

L'appuntamento per questa giornata di calcio e letteratura è fissato alle ore 18:00. Il libro, non è solo un libro “per chi ama il calcio”, ma una storia di resilienza e di passione che appartiene a chiunque abbia affrontato sfide, cadute e ripartenze.