Sassuolo, Grosso ridisegna la difesa per il Verona. Nuova chance per Lipani a centrocampo

Muharemovic è squalificato, Boloca operato al ginocchio

(ANSA) - SASSUOLO, 19 FEB - In vista della sfida interna con il Verona, con la squalifica di Muharemovic, il tecnico Fabio Grosso ridisegna la difesa del Sassuolo con lo spostamento al centro di Walukiewicz al fianco di Idzes e due novità sulle corsie esterne, Coulibaly a destra e, probabilmente, Garcia, in vantaggio su Doig, a sinistra Ancora assente Matic per squalifica, nuova chance per Lipani a centrocampo, con le conferme di Thorstvedt e Konè. Non cambia il fronte offensivo con il tridente titolare formato da Berardi, Pinamonti e Laurientè. Intanto, la società ha comunicato che il calciatore Daniel Boloca si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro.

Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo. (ANSA).