Cremonese, contro la Roma mister Nicola spera nel recupero di Bondo
TUTTO mercato WEB
Djuric potrebbe giocare titolare con Bonazzoli e Vardy in panchina
(ANSA) - CREMONA, 19 FEB - La Cremonese continua la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Roma, appuntamento delicato per la squadra di Davide Nicola. Il tecnico grigiorosso spera di recuperare pienamente Vandeputte e Bondo in mezzo al campo, pedine importanti per equilibrio e intensità. Per il resto non sono attese grandi novità nell'undici di partenza. In attacco verso la conferma Djuric, pronto a fare coppia con Bonazzoli, mentre Vardy potrebbe rifiatare in vista della gara contro il Milan della prossima settimana. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile