Tether punta sui bitcoin: dal 9 dicembre Twenty One Capital sarà quotata al NYSE

Tether è pronta a sbarcare al NYSE con Twenty One Capital, società che si presenta come la “prima azienda nativa Bitcoin che prevede di essere quotata in Borsa”. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, Tether - secondo socio della Juventus, di cui ha recentemente ottenuto un componente in CdA - completerà il prossimo 8 dicembre la fusione Twenty One Capital, di cui è azionista di maggioranza, e Cantor Equity Partners (CEP).

Il nuovo soggetto derivante dalla fusione manterrà la denominazione di Twenty One Capital: a guidarla ci sarà Jack Malles, già CEO di Strike. Dal giorno successivo, sarà quotata al New York Stock Exchange.

Twenty One Capital detiene attualmente 43.514 BTC, per un valore di 4 miliardi di dollari. Ciò la rende il terzo maggior detentore tra le aziende quotate in borsa, dietro a Strategy, al primo posto, che detiene 650.000 BTC.