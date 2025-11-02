Champions, il portoghese Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht. La sfida è in programma martedì
La sfida martedì 4 novembre alle 18.45
(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il portoghese João Pinheiro è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere Napoli-Eintracht Francoforte, gara valida per la quarta giornata della Champions League in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona. Pinheiro sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia; quarto uomo Fabio Verissimo. Alla Var Tiago Martins, assistente Var André Narciso. (ANSA).
