Per la Juventus torna la Champions: con lo Sporting CP arbitra il tedesco Siebert
La sfida martedì 4 novembre alle 21
(ANSA) - ROMA, 02 NOV - E' il tedesco Daniel Siebert l'arbitro designato dalla Uefa per Juventus-Sporting, gara valida per la quarta giornata della Champions League in programma martedì 4 novembre alle 21. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, Quarto uomo Timo Gerach. Alla Var Christian Dingert, assistente Var lo scozzese Andrew Dallas. (ANSA).
