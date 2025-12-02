Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vlahovic out tre mesi: Spalletti si affida a Openda e David contro l’Udinese

Vlahovic out tre mesi: Spalletti si affida a Openda e David contro l’Udinese TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Altre Notizie
Camillo Demichelis

La Juventus ha ricevuto il responso che temeva per Dusan Vlahovic. Infatti, come confermato dal club bianconero, DV9 ha riportato una lesione di alto grado: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”. L’impressione è che Vlahovic possa finire sotto i ferri per risolvere l’infortunio accusato sabato scorso.

Spalletti presenta la sfida contro l’Udinese.
Luciano Spalletti, ieri, ha presentato la gara contro l’Udinese di Coppa Italia e ha svelato che farà qualche cambio di formazione: “Dobbiamo aspettarci un po’ di cambi, perché sono passate poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale, fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio”. Il tecnico di Certaldo si è poi soffermato sull’infortunio occorso a Dusan Vlahovic: “Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perchè sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi. Il calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perchè era molto concentrato a far bene e dentro la squadra”. Spalletti ha anche aggiunto che la Juventus ci tiene molto alla Coppa Italia: “Ha svelato un segreto, ora lo sanno tutti. Perchè, gli altri cosa pensano di fare? Lo stesso che vogliamo fare noi. Bisogna vincere delle partite importanti, se si fa cumulo di fatica negli stessi giocatori si fa fatica a vincere, bisogna essere belli e vincenti. Possibilmente anche belli, anche qui c’è un pubblico dal palato fine. L’altra sera sono rientrato nello spogliatoio e mi sono divertito a fare un po’ di casino con i calciatori. Vincere non basta, c’è l’esigenza di giocare anche bene, di essere belli. E cercheremo di fare tutte e due, ma intanto iniziamo a vincere le partite. Domani facciamo una formazione per vincere la partita, non per essere compresi sulle scelte che facciamo. Domani sarà una partita molto difficile si è visto anche qualche settimana fa quando i ragazzi sono stati bravi a vincere”.

Diversi cambi di formazione.
Uno dei giocatori che stasera potrebbe giocare dal primo minuto è Fabio Miretti, proprio di lui ha parlato anche Luciano Spalletti: “Miretti è un calciatore che sa fare molte cose. Un professionista eccezionale, una persona seria. Si può usare persona e non ragazzo, è già grande come testa. Ha i tempi delle giocate, del calcio, perché poi bisogna essere bravi a quando tenere un tocco in più, quando levarsela dai piedi senza toccarla e poi la personalità di andare a creare l’imprevisto dal previsto. Quello bravo sa creare l’imprevisto e lui lo sa fare. E’ dentro la soluzione del regista che ogni tanto inventa qualcosa. A lui ha fatto bene giocare in un ruolo diverso quando era in prestito e ha visto il pallone da prospettive diverse, questo gli è servito. Penso il suo ruolo sia mediano centrocampista. Ma il fatto che si sappia adattare è una cosa che può dare un aiuto alla squadra”. La Juventus, da oggi, entrerà nella fase calda della stagione visto che stasera ci sarà il match di Coppa Italia contro l’Udinese. Luciano Spalletti appare orientato a puntare sul 3-5-2. In porta ci sarà Di Gregorio, vista l’assenza di Perin a causa di un problema fisico. In difesa Gatti è pronto a rientrare dal primo minuto, completando il reparto con Cabal e uno tra Kalulu e Kelly, con entrambi che saranno valutati nell’ultima rifinitura. Sulle corsie laterali non ci sarà spazio per novità: a destra toccherà a Cambiaso, mentre a sinistra Kostic conserverà il posto grazie alle sue qualità di spinta. Nel cuore del centrocampo agiranno Thuram, Miretti e Koopmeiners. L’olandese, dopo circa un mese in cui ha giocato in difesa, tornerà in mediana. In attacco ci sarà un po’ di riposo per Conceicao e Yildiz e dunque Spalletti si affiderà a Openda e David.

Articoli correlati
Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco" Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Milan sul mercato se non si sblocca il Bebote. QS titola: "Ultima chance per Gimenez"... Milan sul mercato se non si sblocca il Bebote. QS titola: "Ultima chance per Gimenez"
Vlahovic shock, fuori per tre mesi. L'apertura del Corriere dello Sport: "Povero... Vlahovic shock, fuori per tre mesi. L'apertura del Corriere dello Sport: "Povero Dusan"
Altre notizie Altre Notizie
Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco" TMW RadioCucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas" TMW RadioDi Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Vlahovic out tre mesi: Spalletti si affida a Openda e David contro l’Udinese Vlahovic out tre mesi: Spalletti si affida a Openda e David contro l’Udinese
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Oggi in TV, torna la Coppa Italia: dove vedere Juventus-Udinese Oggi in TV, torna la Coppa Italia: dove vedere Juventus-Udinese
Le partite di oggi: il programma di martedì 2 dicembre Le partite di oggi: il programma di martedì 2 dicembre
Sampdoria, è una crisi senza fine. I record negativi Sampdoria, è una crisi senza fine. I record negativi
Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"... TMW RadioDi Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
4 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
5 Thiago Silva, che orgoglio: primo contratto da professionista per il figlio con il Chelsea
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.1 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.2 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto. Settimana bianca? Famiglia importante"
Immagine top news n.4 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Immagine top news n.5 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.6 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Immagine news Serie B n.3 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, errori grossi come un Casale: spezzata un’imbattibilità che durava da maggio
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, i numeri non mentono: non c'è confronto tra Adli-Cataldi e Nicolussi-Sohm
Immagine news Serie A n.3 Lazio, la rabbia post Milan: il gruppo pensa alla Coppa Italia, la società studia le mosse
Immagine news Serie A n.4 Coppa Italia, Juventus-Udinese: Spalletti fa turnover, prima da titolare per Zhegrova?
Immagine news Serie A n.5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Manna: "Non pensavamo che lo United potesse privarsi McTominay"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, emergenza terzini per Possanzini: il tecnico studia le soluzioni per la Reggiana
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia è tutta di Brera Holdings: acquistate le quote di Andrea Langella
Immagine news Serie B n.4 Antenucci sul Bari: "La finale col Cagliari grande rimpianto. Fu uno 'spettro' per chi rimase"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Pedro Mendes potrebbe partire a gennaio: due club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, confronto fra i giocatori e i tecnici Foti e Gregucci: si cerca la chiave di volta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Orgoglioso della prova di tutti, dedico il derby al presidente"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Cavion: "Sono tornato per la Serie B. Speriamo che sia il momento giusto"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Faggiano: "Preso Longobardi, interverremo ancora sul mercato"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele dopo la disfatta nel derby: "Dobbiamo soltanto chiedere scusa"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana in crisi, Raffaele si gioca tanto nella prossima sfida con il Trapani
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati dei posticipi: disfatta Salernitana a Benevento. Pari per Brescia e Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…