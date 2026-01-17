Serie A, classifica aggiornata: frena l'Atalanta, il Pisa aggancia la Fiorentina
Il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta incide soprattutto sulla lotta salvezza. Un punto che non modifica in modo sostanziale gli equilibri della classifica, ma che consente ai nerazzurri toscani di restare a contatto con il gruppo di coda. Frenata invece per la Dea, che rallenta la propria marcia verso le posizioni europee.
Di seguito la classifica aggiornata dopo l’anticipo della 21ª giornata di Serie A:
Inter 46 (20 partite giocate)
Milan 43 (20)
Napoli 40 (20)
Juventus 39 (20)
Roma 39 (20)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (20)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (20)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (20)
Parma 22 (20)
Genoa 19 (20)
Cagliari 19 (20)
Lecce 17 (20)
Fiorentina 14 (20)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 21^ giornata di Serie A:
UDINESE-INTER - Sabato 17 gennaio, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Atta, Davis. Allenatore: Runjaic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhtaryan, Barella, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.
---------------------------
NAPOLI-SASSUOLO - Sabato 17 gennaio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
---------------------------
CAGLIARI-JUVENTUS - Sabato 17 gennaio, ore 20.45
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
---------------------------
PARMA-GENOA - Domenica 18 gennaio, ore 12.30
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
---------------------------
BOLOGNA-FIORENTINA - Domenica 18 gennaio, 15.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
---------------------------
TORINO-ROMA - Domenica 18 gennaio, 18.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
MILAN-LECCE - Domenica 18 gennaio, 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
CREMONESE-VERONA - Lunedì 19 gennaio, 18.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Niasse, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
---------------------------
LAZIO-COMO - Lunedì 19 gennaio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
