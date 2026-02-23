TMW Radio Giacomo Ferri: "Torino, ora rischi grosso. Una Juve mai così modesta..."

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri ha parlato di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Torino, D'Aversa per Baroni. Che dire?

"Non so cosa succederà, spero ci sia qualcosa di diverso rispetto a quello visto finora. Lo dico sinceramente, rischia. Se non c'è il cambio di rotta, rischi molto. Quelle dietro non sono tanto lontane. Tutti abbiamo visto Lecce-Inter, il Lecce mi ha dato l'idea di una squadra che comunque c'è, è presente, poi ha perso con la prima della classe. Anche lo stesso Parma è una squadra. Il Torino mi dà l'impressione che ci sia molto da sistemare. Mancano 12 partite, ora la prossima sarà Torino-Lazio, poi dovrà incontrare Milan, Inter, Napoli e Juve all'ultima. Non vorrei arrivare all'ultima, il derby, con la salvezza ancora da decidersi. Ci saranno di mezzo squadre che lottano per la Champions ma non solo".

Juve, duro ko col Como. E sono di nuovo polemiche:

"Spalletti è riuscito a rimettere in moto tutto. Ha rimesso in moto Yildiz, Kalulu e Bremer. Senza questi tre, non rende. Bremer regge la difesa, Kalulu è stato uno dei migliori. Spalletti ha trovato questi tre in forma e la Juve era diversa. Non ho mai visto una Juve così modesta come qualità, a dire il vero. Una Juve del genere, che non ha la rosa dell'Inter, come può competere in tre competizioni? Capitano annate così. Per me ci sono dei giocatori che possono giocare che possono giocare in una big e altri no, ci sono le categorie".

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori?

"Non è facile dirlo. La Juve non sta facendo bene, ma anche il Napoli non sta facendo risultati. Io avevo detto occhio alla Roma di Gasperini, ma ora diventa difficile il pronostico. Ci sono squadre che non stanno bene ma può cambiare tutto da una partita all'altra".