Il 9 marzo inizia la Viareggio Cup: sorteggiati i gironi. Le squadre italiane sono sette

Sono stati resi noti nelle scorse ore i raggruppamenti della Viareggio Cup 2026, di quello che un tempo - quando era noto come Coppa Carnevale - veniva considerato alla stregua del torneo più importante tra tutti per quanto riguarda il calcio giovanile, e che come di consueto vanta la presenza di numerose squadre italiane, opposte a varie accademie di natura invece internazionale.

Le 24 squadre maschili partecipanti sono divise in due aree del tabellone, il Gruppo A con tre gironi e il Gruppo B con altrettanti. Le squadre italiane presenti sono sette: Fiorentina, Genoa e Sassuolo per la Serie A; lo Spezia tra quelle di B; si conclude poi con i padroni di casa del Viareggio, l'Athletic Palermo e la Rappresentativa di Serie D.

In programma anche la 7^ Viareggio Women's Cup, che si disputerà nell'arco di tre giorni, dal 9 al 12 marzo, e vedrà due raggruppamenti: nel girone 1 incluse Juventus, Fiorentina e Livorno; nel B il Milan, gli statunitensi del Westchester United (che partecipano anche con la selezione maschile) e la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti.

I GIRONI DELLA 76esima VIAREGGIO CUP (9-23 marzo 2026)

GRUPPO A

Girone 1: Genoa, Mavlon (Nigeria), Villaznia (Albania), AS Police Football (Burkina Faso).

Girone 2: Fiorentina, Rangers Enugu (Nigeria), Viareggio, One Touch (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Nexus Football Academy (Nigeria), UYSS New York (Stati Uniti), RBM Sports (Nigeria).