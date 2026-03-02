"Ha perso la squadra migliore", Beye risponde a Fonseca dopo OM-OL 2-3: "Ma quale sfortuna?"

La serata del Vélodrome ha regalato emozioni forti e un finale da ricordare. L’Olympique Marsiglia, sotto di un gol fino al 76’, ha trovato energie e carattere per ribaltare la partita e battere 3-2 l’Olympique Lione, trascinato dalla doppietta decisiva di Pierre-Emerick Aubameyang.

Nel post-partita, le reazioni delle due panchine sono state agli antipodi. L'allenatore dell'OL Paulo Fonseca, visibilmente scosso, ha parlato di una sconfitta ingiusta, sostenendo che la squadra migliore avesse perso, polemizzando anche con arbitro e Var per due delle tre reti realizate dall'OM. Una lettura che ha strappato un sorriso a Habib Beye, intervenuto poco dopo in conferenza stampa.

“Abbiamo tutti le nostre sensazioni e le nostre analisi”, ha commentato Beye. “Se lui pensa di essere stato la squadra migliore, non metterò in dubbio le sue parole. La realtà è che nel calcio non esiste la fortuna: il risultato è ciò che conta”. L’allenatore dell’OM ha poi riconosciuto il valore dell’avversario: “È stata una partita durissima, una vera battaglia contro un’ottima squadra”.

Il tecnico marsigliese ha infine sottolineato l’aspetto emotivo della rimonta: “Sono gare che ricordano le grandi notti dell’Olympique, con tanti gol e grande intensità. Come club siamo felici di aver vissuto un momento così e di aver regalato gioia ai nostri tifosi”.