Mbappè eguaglia Ronaldo e celebra con la sua esultanza: arriva la risposta di CR7

Era una notte che aspettava da tempo, e alla fine se l’è presa fino in fondo. Kylian Mbappé è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria del Real Madrid contro il Siviglia, nonostante una condizione fisica non ancora ottimale. La ragione è chiara: inseguire e raggiungere uno dei record più iconici della storia blanca, quello delle 59 reti in un anno solare firmate da Cristiano Ronaldo. Il francese, che prima del match era fermo a quota 58, ha trovato il gol decisivo dal dischetto nel finale, siglando il 59° centro del 2025 e agganciando così CR7, autore dello stesso bottino nel 2013. Un traguardo celebrato nel giorno del 27° compleanno di Mbappé, che ha reso la serata ancora più simbolica.

A fine gara, l’attaccante ha voluto sottolineare l’importanza del momento e del personaggio a cui si è ispirato: Cristiano Ronaldo resta il suo idolo, un riferimento assoluto non solo per il Real Madrid ma per il calcio mondiale. Non a caso, dopo il rigore, Mbappé ha esultato con il celebre “Siu”, gesto che ha fatto immediatamente il giro dei social.

Sui suoi profili, l’ex Paris Saint-Germain ha poi condiviso immagini della serata accompagnate da un messaggio eloquente: “Credi nei tuoi sogni. Rispetto”. Un post a cui Cristiano ha risposto con emoji e apprezzamento, confermando un rapporto di stima reciproca che va oltre il campo. Per Mbappé è una tappa fondamentale del suo percorso madridista: eguagliare Ronaldo significa entrare nella storia. Superarlo, magari, è il prossimo obiettivo.