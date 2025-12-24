Ronaldo arriverà a 1000 gol in carriera? Il ct Martinez: "Sta alla grande perché vive nel presente"

Il traguardo dei 1000 gol in carriera non è un'ossessione, ma la naturale conseguenza di un'etica del lavoro fuori dal comune. È questa la tesi sostenuta da Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, che in un'intervista concessa a Marca ha voluto fare chiarezza sulla fase attuale della carriera di Cristiano Ronaldo: "Cristiano si trova in un momento eccellente della sua carriera e ci è arrivato perché vive nel presente", ha spiegato Martínez. "Quando parla dei suoi obiettivi, evita proiezioni a lungo termine come il numero di partite da giocare. Il suo segreto è cercare di essere il migliore ogni singolo giorno. Per questo, la cifra finale sarà solo una conseguenza del momento in cui deciderà di ritirarsi, non un obiettivo prefissato".

Nonostante il contributo sotto porta rimanga sotto gli occhi di tutti — con ben cinque reti messe a segno nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 — il ruolo di Ronaldo continua a dividere l'opinione pubblica. Una parte della tifoseria lusitana ha iniziato a interrogarsi sulla fluidità della manovra, specialmente dopo la pesante sconfitta contro la Repubblica d'Irlanda, match in cui il capitano è stato espulso per una gomitata ai danni di Dara O’Shea.

Il dibattito si è acceso ulteriormente quando, nella gara successiva, il Portogallo ha travolto l'Armenia con un roboante 9-1, proprio durante l'assenza per squalifica di CR7: "Analizziamo costantemente tre pilastri: talento, esperienza e atteggiamento. Quella pretesa massima che esige da se stesso per aiutare la squadra è ciò che permette al capitano di essere sempre convocato. La sua fame di eccellenza è contagiosa. Del resto, i numeri parlano chiaro: 25 gol in 30 partite da centravanti dimostrano che il suo apporto in campo è ancora fondamentale".