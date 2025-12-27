E sono 956! Altri due gol per Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr torna a +4 da Simone Inzaghi
Altre due tacche sulla cintura. Cristiano Ronaldo ne fa due in un tempo nella sfida finita 3-0 per il suo Al-Nassr contro l'Al Okhdood: dell'ex Milan Joao Felix l'altra rete, nel finale di gara.
Una vittoria che aiuta l'Al Nassr a consolidare il primato nel campionato saudita, la Saudi Pro League: +4 sull'Al Hilal di Simone Inzaghi. Con questi due gol inoltre il centravanti portoghese tocca quota 956 gol in carriera, avvicinandosi ancora di più all'obiettivo di toccare la mostruosa quota di 1000 gol.
Il risultato
Al Nassr - Al Okhdood 3-0
31' e 45+3' Cristiano Ronaldo, 90+4' Joao Felix.
Saudi Pro League, 11a giornata
25 dicembre
Al Fayha - Al Hazem 0-0
NEOM SC - Al Najma 2-1
Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2
26 dicembre
Al Fateh - Al Ahli 2-1
Al Kholood - Al Taawon 0-2
Al Hilal - Al Khaleej 3-2
27 dicembre
Al Qadsiah - Damac 1-1
Al Nassr - Al Okhdood 3-0'
Al Ittihad - Al Shabab
Classifica aggiornata
1. Al Nassr 30 punti
2. Al Hilal 26
3. Al Taawon 25
4. Al Ahli 19
5. Al Qadsiah 18
6. NEOM SC 17
7. Al Ettifaq 15
8. Al Khaleej 14
9. Al Ittihad 14*
10. Al Fayha 12
11. Al Hazem 10
12. Al Kholood 9
13. Al Shabab 8*
14. Al Fateh 8
15. Al Riyadh 8
16. Damac 6
17. Al Okhdood 5
18. Al Najma 1
*una gara in meno