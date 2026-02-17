Comunicato McCourt: "Benatia resta fino a giugno, Longoria avrà ruolo istituzionale"

Colpo di scena a Marsiglia: due giorni dopo le sue dimissioni, Medhi Benatia resterà direttore sportivo fino alla fine della stagione, mentre il presidente Pablo Longoria sarà relegato a un ruolo puramente istituzionale.

In un comunicato, il club spiega: "Conscio delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino a giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive". Per Longoria, invece: "Il suo ruolo dovrebbe evolvere verso le responsabilità istituzionali, per mantenere la rappresentanza dell’Olympique Marsiglia presso le istanze francesi e europee".

Frank McCourt, proprietario americano del club, ha confermato la linea del ritorno di Benatia: "In qualità di proprietario, vengo a Marsiglia e prendo ancora una volta le mie responsabilità affinché il club resti concentrato sui propri obiettivi, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League e un percorso esemplare in Coppa di Francia. Sotto la supervisione di Medhi Benatia, la nomina di un nuovo allenatore sarà annunciata a breve. La mia ambizione per il club resta intatta. Mobilitiamoci al servizio dell’OM".

Benatia, che era arrivato all’OM nel novembre 2023 come consigliere sportivo e nel gennaio 2025 era diventato direttore sportivo, mantiene quindi un ruolo centrale nel progetto del club. La decisione di McCourt arriva dopo settimane di crisi che hanno visto partire Roberto De Zerbi e, per qualche giorno, lo stesso Benatia, e dopo le proteste dei tifosi contro la dirigenza.