Newcastle sommerso, 2 gol e 2 assist per Raphinha: "Al nuovo Camp Nou sarà dura per tutti"

Due gol e due assist per il brasiliano Raphinha nel 7-2 con il quale il Barcellona ha sommerso di reti il Newcastle, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, giocata allo Spotify Camp Nou (all'andata, in Inghilterra, era finita 1-1).

Al termine del match lo stesso Raphinha ha parlato ai microfoni di Movistar: "Abbiamo vissuto un'altra serata fantastica, ma con questo pubblico qui al nuovo Camp Nou è stata la prima. Con i tifosi che ci sostengono così, è difficile per chiunque batterci in casa", ha fatto notare, visto che da questa stagione i blaugrana godono di una casa del tutto rinnovata.

Poi ha aggiunto: "Il Newcastle è una squadra molto fisica; se gioca bene, ti mette in difficoltà. Noi siamo rimasti calmi; sapevamo di dover controllare la partita. Abbiamo perso molto possesso palla nel primo tempo. Il quarto gol è arrivato in fretta e ci ha aiutato a ritrovare la calma".

Infine ha concluso: "Me ne vado molto contento, ma senza i miei compagni di squadra niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Come sta Eric Garcia? Non posso dirti nulla su come sta Eric, non ne sono al corrente".