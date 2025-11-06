Ufficiale Ajax, Heitinga non è più l'allenatore. Squadra momentaneamente affidata a Fred Grim

La notizia era nell'aria e adesso c'è l'ufficialità: John Heitinga non è più il tecnico dell'Ajax. A riferirlo è stato lo stesso club olandese attraverso il seguente comunicato:

"L'Ajax ha sospeso John Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell'allenatore era in scadenza il 30 giugno 2027, ma verrà ora rescisso. Lo stesso vale per l'allenatore in seconda Marcel Keizer. L'Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore; nel frattempo, Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga.

Il direttore tecnico Alex Kroes: "È una decisione dolorosa. Ma guardando indietro agli ultimi mesi, dobbiamo concludere che le cose sono andate molto diversamente da come avevamo previsto. Abbiamo visto troppi pochi progressi e abbiamo perso punti inutilmente. Sappiamo che può volerci del tempo prima che un nuovo allenatore lavori con una squadra che ha subito dei cambiamenti. Abbiamo dato a John quel tempo, ma crediamo che sia meglio per il club nominare qualcun altro alla guida della squadra. Speriamo di presentare insieme un nuovo allenatore il prima possibile. Ringraziamo John e Marcel per il loro impegno e auguriamo a Fred la migliore fortuna, a partire dalla trasferta di domenica a Utrecht".

Alex Kroes ha reso disponibile il suo incarico con effetto immediato, ma gli altri membri del consiglio di amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza hanno fortemente sollecitato il direttore tecnico a rimanere in carica per garantire la continuità. Kroes ha dichiarato: "Il mio contratto è valido fino alla fine della stagione; qualora il club nominasse un nuovo direttore tecnico prima, cederò le mie responsabilità in quel momento"".