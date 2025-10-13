Rodrygo ritrova fiducia col Brasile. Ora vuole riprendersi il suo posto nell'11 del Real

È un momento complicato per Rodrygo Goes. Tutto sembra giocare contro di lui: rendimento in calo, piani tattici di Xabi Alonso che non lo favoriscono, e un’evidente perdita di fiducia che potrebbe pesare anche sulla partecipazione al prossimo Mondiale, che per ora non è in discussione. Anche i numeri lo condannano. Mbappé, arrivato a Madrid poco più di un anno fa, ha già segnato 58 gol con la maglia dei Blancos, appena dieci in meno rispetto ai 68 del brasiliano, presente in rosa da sette stagioni.

Se il francese manterrà questo ritmo, il sorpasso sarà questione di settimane. Un dato che pesa su Rodrygo, ancora a secco in questa stagione e ormai superato nelle gerarchie da Mastantuono e talvolta anche da Brahim Díaz. In dieci partite stagionali, è partito titolare solo due volte (contro Oviedo e Marsiglia), collezionando appena 212 minuti complessivi. Il suo ruolo nel progetto di Xabi Alonso appare sempre più marginale, ma Carlo Ancelotti, ora alla guida del Brasile, potrebbe offrirgli una via di rinascita. Convocato di nuovo con la Seleção, Rodrygo ha trovato fiducia e segnato una doppietta contro la Corea del Sud. "Ho passato momenti difficili, ma ora mi sento bene e pronto a dare il massimo", ha dichiarato.

Con il Mondiale del 2026 all’orizzonte, l’attaccante sa che deve ritrovare spazio e gol al Real Madrid per restare nei piani della nazionale ed essere protagonista. Il tempo stringe, ma Rodrygo è deciso a riscrivere la sua storia.