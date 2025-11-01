Al secondo posto in Liga c'è il Villarreal: poker al Rayo Vallecano e sorpasso al Barcellona

Altro giro, altra vittoria per il Villarreal che prosegue al meglio il suo ottimo avvio di stagione. Il Submarino Amarillo rofila un poker al Rayo Vallecano e vola al secondo posto in classifica, scavalcando temporaneamente il Barcellona. Al 22' la rete del vantaggio è di Gerard Moreno, poi è nella ripresa che la formazione di Marcelino prende il largo.

Due gol in tre minuti tra il 56' e il 58', con le firme di Alberto Moleiro e Comesana, mettono in discesa il match. Il 4-0 definitivo porta la firma di Ayoze Perez al 65'. Dall'altro lato il Rayo, praticamente mai in partita, resta all'undicesimo posto dopo questa sconfitta. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Getafe - Girona 2-1

Villarreal - Rayo Vallecano

Atlético Madrid - Siviglia

Real Sociedad - Athletic

Real Madrid - Valencia

Levante - Celta Vigo

Alavés - Espanyol

Barcellona - Elche

Betis - Maiorca

Oviedo - Osasuna

CLASSIFICA



1. Real Madrid 27

2. Villarreal 23*

3. Barcellona 22

4. Atlético Madrid 19

5. Espanyol 18

6. Getafe 17*

7. Betis 16

8. Rayo Vallecano 14*

9. Elche 14

10. Athletic 14

11. Siviglia 13

12. Alavés 12

13. Celta Vigo 10

14. Osasuna 10

15. Levante 9

16. Maiorca 9

17. Real Sociedad 9

18. Valencia 9

19. Oviedo 7

20. Girona 7*

*una gara in più