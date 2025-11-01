Al secondo posto in Liga c'è il Villarreal: poker al Rayo Vallecano e sorpasso al Barcellona
Altro giro, altra vittoria per il Villarreal che prosegue al meglio il suo ottimo avvio di stagione. Il Submarino Amarillo rofila un poker al Rayo Vallecano e vola al secondo posto in classifica, scavalcando temporaneamente il Barcellona. Al 22' la rete del vantaggio è di Gerard Moreno, poi è nella ripresa che la formazione di Marcelino prende il largo.
Due gol in tre minuti tra il 56' e il 58', con le firme di Alberto Moleiro e Comesana, mettono in discesa il match. Il 4-0 definitivo porta la firma di Ayoze Perez al 65'. Dall'altro lato il Rayo, praticamente mai in partita, resta all'undicesimo posto dopo questa sconfitta. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano
Atlético Madrid - Siviglia
Real Sociedad - Athletic
Real Madrid - Valencia
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna
CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Villarreal 23*
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 19
5. Espanyol 18
6. Getafe 17*
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14*
9. Elche 14
10. Athletic 14
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Celta Vigo 10
14. Osasuna 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7*
*una gara in più