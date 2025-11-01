Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Premier League, i risultati: Savona-gol, Nottingham-Man United 2-2. L'Arsenal allunga

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 18:05
Pierpaolo Matrone

Sono appena terminate le cinque partite in programma nel pomeriggio di Premier League. L'Arsenal vince in trasferta contro il Burnley e allunga in vetta alla classifica. Il Manchester United trova il pari nel finale in casa del Nottingham, che sfiora il successo grazie al gol di Savona. Successi anche per Brighton, Crystal Palace e Fulham. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Brighton-Leeds 3-0 - 11' Welbeck (B); 64', 70' Gomez (B)
Burnley-Arsenal 0-2 - 14' Gyokeres (A); 35' Rice (A)
Crystal Palace-Brentford 2-0 - 30' Mateta (C); 51' aut. Collins (C)
Fulham-Wolverhampton 3-0 - 9' Sessegnon (F); 62' Wilson (F); 75' aut. Mosquera (F)
Nottingham-Manchester United 2-2 - 34' Casemiro (M); 48' Gibbs-White (N); 50' Savona (N); 81' Diallo (M)

Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea (1 novembre, ore 18:30)
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)

Classifica
Arsenal 25
Bournemouth 18*
Tottenham 17*
Sunderland 17*
Manchester United 17
Manchester City 16*
Crystal Palace 16
Brighton 15
Liverpool 15*
Aston Villa 15*
Chelsea 14*
Brentford 13
Newcastle 12*
Fulham 11
Everton 11*
Leeds 11
Burnley 10
Nottingham 6
West Ham 4*
Wolverhampton 2

*una gara in meno

