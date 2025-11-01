Gonçalo Ramos stende il Nizza al 95': il PSG prova la fuga e va a +5 dal secondo posto

Il Paris Saint-Germain torna a correre: dopo l'1-1 con il Lorient del turno infrasettimanale arriva una vittoria all'ultimo respiro al Parco dei Principi contro il Nizza. Nella gara che ha aperto l'undicesima giornata della Ligue 1 infatti, la squadra di Luis Enrique si è imposta 1-0 grazie ad una rete al quinto minuto di recupero di Gonçalo Ramos. Con questo risultato la capolista consolida la vetta a +4 dal Monaco. Stasera il Marsiglia di Roberto De Zerbi, al momento a -5 - a pari punti con Strasburgo, Lione e Lens - punta a vincere per accorciare.

Il programma dell'11^ giornata della Ligue 1

Sabato 1 novembre

PSG-Nizza 1-0

90+5' Goncalo Ramos

Monaco-Paris Fc ore 19

Auxerre-Marsiglia ore 21.05

Domenica 2 novembre

Rennes-Strasburgo ore 15

Tolosa-Le Havre 17.15

Lens-Lorient ore 17.15

Lilla-Angers ore 17.15

Nantes-Metz ore 17.15

Brest-Lione ore 20.45

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 22*

2. Monaco 20

3. Marsiglia 19

4. Strasburgo 19

5. Lione 19

6. Lens 19

7. Lille 17

8. Nizza 17*

9. Tolosa 14

10. Rennes 12

11. Le Havre 12

12. Paris FC 11

13. Angers 10

14. Brest 9

15. Nantes 10

16. Lorient 9

17. Auxerre 7

18. Metz 5

*una partita in più

Classifica marcatori

1. Panichelli 9 gol

2. Greenwood 7 gol

3. Diop 6 gol

4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol

5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol

6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol