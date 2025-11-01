Confronti sul futuro al Liverpool? Slot ai giornalisti: "È l'ultima domanda che mi aspettavo"

Arne Slot ha rivelato che negoziare un nuovo contratto con il Liverpool non è nei suoi pensieri. Il campione d'Inghilterra in carica, alle prese con un periodo traumatico per i Reds di 6 sconfitte delle ultime 7 partite ufficiali, è finito nel mirino delle critiche e della stampa per questo filotto negativo, specialmente dopo un mercato faraonico con acquisti a cinque stelle. In Premier League però sono arrivate 4 sconfitte di fila tra Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e Brentford e oggi contro l'Aston Villa dovrà cercare di invertire la tendenza.

Nella conferenza stampa in vista del match Slot è apparso visibilmente sorpreso quando i giornalisti gli hanno chiesto se ci fossero negoziazioni per un nuovo contratto, circa un possibile futuro in bilico per i recenti risultati: "Questa è l’ultima domanda che mi aspettavo. Penso che la mia attenzione debba essere completamente rivolta a riportare il Liverpool sulla strada delle vittorie. Questa è la mia prima risposta". E ha aggiunto: "La seconda è che, se anche ci fossero trattative contrattuali, non ne parliamo mai qui. Ma prima di tutto dobbiamo tornare a vincere: è quello su cui sono concentrato".

Nonostante le preoccupazioni sollevate dopo la sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace in Carabao Cup, il tecnico olandese è tornato sui suoi passi in termini di rosa: "Non ci manca nulla, sono felice che mi abbiate fatto questa domanda. Sono completamente soddisfatto della squadra, della qualità che abbiamo, e sono anche pienamente convinto della politica e della strategia del club. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che non tutti hanno avuto una vera preparazione estiva o sono stati infortunati durante la stagione. Quindi, quando tre o quattro giocatori si fanno male, ti ritrovi con 16 elementi. Io credo fermamente che 20 o 21 giocatori siano sufficienti, ma bisogna mantenerli in forma, come abbiamo fatto l’anno scorso. E quest’anno stiamo faticando un po’ di più per ragioni, a mio avviso, ovvie".