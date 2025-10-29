Coppa del Re, Villarreal a valanga, avanti anche l'Osasuna di Lisci: tutti i risultati

Si chiude il quadro delle partite valide per il primo turno della Coppa del Re, in Spagna. Fra gli altri risultati spicca il 6-0 rifilato dal Villarreal al Ciudad de Lucena, poi prosegue al turno successivo anche l'Osasuna di Alessio Lisci, che si è imposto 0-5 sul CD Santi Jordi. Di seguito tutti i risultati.

Queste le gare di Coppa del Re di questa sera

Union Deportiva Poblense-Sabadell 1-2

Mutilvera-Real Saragozza 1-3

CD Ebro-Tarazona 1-1 (4-3 d.c.r.)

CD Santi Jordi-Osasuna 0-5

Los Garres-Elche 0-4

La Union Atletico-AD Ceuta 0-2

Naxara-Eibar 2-4

Atletico Astorga-Mirandes 1-1 (3-4 d.c.r.)

Numancia-Arenas Club 3-0

Club Deportivo Artistico-Merida 2-1

Caudal Deportivo-Sporting Gijon 0-1

Sant Andreu-Teruel 2-1

Club Deportivo Cieza-Cordoba 1-0

Azuaga-Leganes 1-4

Lorca Deportiva-Almeria 0-2

Atletic Sant Just-Maiorca 0-2

Club Portugalete-Valladolid 1-0

Torrent-Juventud Torremolinos 3-1

Puente Genil-Cartagena 0-1

UD Ourense-Pontevedra 1-1 (1-4 d.c.r.)

Ciudad de Lucena-Villarreal 0-6

Yuncos-Rayo Vallecano 1-6

Real Jaen-Eldense 1-3

Le partite giocate ieri in Coppa del Re

Atl. Tordesillas - Burgos CF 1-2 d.t.s.

Constancia - Girona 2-3 d.t.s.

Ourense CF - R. Oviedo 4-2 d.t.s.

Langreo - Racing Club Ferrol 0-1 d.c.r.

SD Logrones - Racing Santander 0-4

UCAM Murcia - Cadice 1-3

Guadalajara - Cacereno 2-1

Inter de Valdemoro - Getafe 0-11

Maracena - Valencia 0-5

Rayo Majadahonda - CF Talavera 1-4

Roda - Granada 1-5

San Fernando - Albacete 0-3

Tropezon - Cultural Leonesa 1-3

RSD Alcala - Tenerife 0-4

Utebo FC - Huesca 0-3

CD Extremadura - Las Palmas 3-1

SD Negreira - Real Sociedad 0-3

Toledo - Siviglia 1-4