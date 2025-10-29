Coppa del Re, Villarreal a valanga, avanti anche l'Osasuna di Lisci: tutti i risultati
Si chiude il quadro delle partite valide per il primo turno della Coppa del Re, in Spagna. Fra gli altri risultati spicca il 6-0 rifilato dal Villarreal al Ciudad de Lucena, poi prosegue al turno successivo anche l'Osasuna di Alessio Lisci, che si è imposto 0-5 sul CD Santi Jordi. Di seguito tutti i risultati.
Queste le gare di Coppa del Re di questa sera
Union Deportiva Poblense-Sabadell 1-2
Mutilvera-Real Saragozza 1-3
CD Ebro-Tarazona 1-1 (4-3 d.c.r.)
CD Santi Jordi-Osasuna 0-5
Los Garres-Elche 0-4
La Union Atletico-AD Ceuta 0-2
Naxara-Eibar 2-4
Atletico Astorga-Mirandes 1-1 (3-4 d.c.r.)
Numancia-Arenas Club 3-0
Club Deportivo Artistico-Merida 2-1
Caudal Deportivo-Sporting Gijon 0-1
Sant Andreu-Teruel 2-1
Club Deportivo Cieza-Cordoba 1-0
Azuaga-Leganes 1-4
Lorca Deportiva-Almeria 0-2
Atletic Sant Just-Maiorca 0-2
Club Portugalete-Valladolid 1-0
Torrent-Juventud Torremolinos 3-1
Puente Genil-Cartagena 0-1
UD Ourense-Pontevedra 1-1 (1-4 d.c.r.)
Ciudad de Lucena-Villarreal 0-6
Yuncos-Rayo Vallecano 1-6
Real Jaen-Eldense 1-3
Le partite giocate ieri in Coppa del Re
Atl. Tordesillas - Burgos CF 1-2 d.t.s.
Constancia - Girona 2-3 d.t.s.
Ourense CF - R. Oviedo 4-2 d.t.s.
Langreo - Racing Club Ferrol 0-1 d.c.r.
SD Logrones - Racing Santander 0-4
UCAM Murcia - Cadice 1-3
Guadalajara - Cacereno 2-1
Inter de Valdemoro - Getafe 0-11
Maracena - Valencia 0-5
Rayo Majadahonda - CF Talavera 1-4
Roda - Granada 1-5
San Fernando - Albacete 0-3
Tropezon - Cultural Leonesa 1-3
RSD Alcala - Tenerife 0-4
Utebo FC - Huesca 0-3
CD Extremadura - Las Palmas 3-1
SD Negreira - Real Sociedad 0-3
Toledo - Siviglia 1-4
