L'Atletico ingrana la quarta: 3-0 al Siviglia (con Ruggeri) e aggancio al Barcellona
Quarta vittoria consecutiva fra campionato e coppe per l'Atletico Madrid, settima nelle ultime nove e nono risultato utile consecutivo: la squadra di Diego Simeone stende 3-0 il Siviglia di Matias Almeyda e dimostra di aver decisamente trovato la quadra in questo inizio di stagione.
A segno per i Colchoneros Julian Alvarez su calcio di rigore al 64', poi a chiudere i giochi ci hanno pensato Tiago Almada al 77' e Griezmann al 90'. Spazio anche all'ex Atalanta Matteo Ruggeri, schierato titolare dal tecnico argentino. L'ex Napoli Giacomo Raspadori invece è subentrato all'86' a Giuliano Simeone.
L'Atletico con questi tre punti rimane saldamente al quarto posto in classifica nella Liga spagnola, agganciando al terzo posto il Barcellona, impegnato però domani contro l'Elche. Di seguito tutti i risultati delle gare giocate fino a qui nell'undicesima giornata del campionato iberico e la classifica aggiornata.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic
Real Madrid - Valencia
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna
CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Villarreal 23*
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 22*
5. Espanyol 18
6. Getafe 17*
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14*
9. Elche 14
10. Athletic 14
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Celta Vigo 10
14. Osasuna 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7*
*una gara in più