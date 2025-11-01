L'Atletico ingrana la quarta: 3-0 al Siviglia (con Ruggeri) e aggancio al Barcellona

Quarta vittoria consecutiva fra campionato e coppe per l'Atletico Madrid, settima nelle ultime nove e nono risultato utile consecutivo: la squadra di Diego Simeone stende 3-0 il Siviglia di Matias Almeyda e dimostra di aver decisamente trovato la quadra in questo inizio di stagione.

A segno per i Colchoneros Julian Alvarez su calcio di rigore al 64', poi a chiudere i giochi ci hanno pensato Tiago Almada al 77' e Griezmann al 90'. Spazio anche all'ex Atalanta Matteo Ruggeri, schierato titolare dal tecnico argentino. L'ex Napoli Giacomo Raspadori invece è subentrato all'86' a Giuliano Simeone.

L'Atletico con questi tre punti rimane saldamente al quarto posto in classifica nella Liga spagnola, agganciando al terzo posto il Barcellona, impegnato però domani contro l'Elche. Di seguito tutti i risultati delle gare giocate fino a qui nell'undicesima giornata del campionato iberico e la classifica aggiornata.

LALIGA, 11ª GIORNATA



Getafe - Girona 2-1

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic

Real Madrid - Valencia

Levante - Celta Vigo

Alavés - Espanyol

Barcellona - Elche

Betis - Maiorca

Oviedo - Osasuna

CLASSIFICA



1. Real Madrid 27

2. Villarreal 23*

3. Barcellona 22

4. Atlético Madrid 22*

5. Espanyol 18

6. Getafe 17*

7. Betis 16

8. Rayo Vallecano 14*

9. Elche 14

10. Athletic 14

11. Siviglia 13

12. Alavés 12

13. Celta Vigo 10

14. Osasuna 10

15. Levante 9

16. Maiorca 9

17. Real Sociedad 9

18. Valencia 9

19. Oviedo 7

20. Girona 7*

*una gara in più