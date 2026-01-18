Albo d'oro Coppa d'Africa, il Senegal vince il secondo titolo della sua storia: ora è sesto
Il Senegal vince la Coppa d'Africa 2025! Dopo una finale cinematografica, terminata ai calci di rigore e decisa da Gueye, la nazionale guidata da Thiaw si laurea campione continentale per la seconda volta nella sua storia. L'uomo-simbolo rimane Sadio Mané, in campo anche stasera e in campo la prima volta, nel 2021.
Con questo trionfo contro il Marocco il Senegal vince dunque la seconda Coppa d'Africa della sua storia. Salendo, dunque, al sesto posto (a pari merito col Congo), con il secondo trofeo negli ultimi cinque anni. Di seguito l'albo d'oro della Coppa d'Africa, aggiornato.
ALBO D'ORO COPPA D'AFRICA
Egitto 7 vittorie (1957, 1959 [R.A.U.], 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
Camerun 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
Ghana 4 (1963, 1965, 1978, 1982)
Nigeria 3 (1980, 1994, 2013)
Costa d'Avorio 3 (1992, 2015, 2023)
Senegal 2 (2021, 2025)
RD Congo 2 (1968, 1974)
Algeria 2 (1990, 2019)
Etiopia 1 (1962)
Sudan 1 (1970)
Congo 1 (1972)
Marocco 1 (1976)
Sudafrica 1 (1996)
Tunisia 1 (2004)
Zambia 1 (2012)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.