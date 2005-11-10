Carragher non ha dubbi: "Riporterei Alexander-Arnold al Liverpool, ha commesso un errore"

Il ritorno di Trent Alexander-Arnold al Liverpool è possibile? Jamie Carragher non avrebbe dubbi. L’ex difensore dei Reds, oggi opinionista, ha spiegato di vedere con favore un possibile rientro ad Anfield del terzino inglese, trasferitosi al Real Madrid nell’estate 2025: "Lo riporterei indietro. Riceverebbe molte critiche, perché credo abbia commesso un errore nell'andare al Real Madrid", ha dichiarato.

Secondo la bandiera del Liverpool, il club ha risentito dell’addio del classe 1998 soprattutto per la sua capacità di creare gioco: "Abbiamo sicuramente sentito la sua mancanza dal punto di vista della creatività". L’esperienza di Alexander-Arnold in Spagna non sta andando benissimo e al momento il difensore non è una prima scelta nelle gerarchie del Real Madrid: "In questo momento è la terza opzione come terzino destro. Stanno schierando un centrocampista come Valverde in quella posizione; Denzel Dumfries, il terzino destro titolare, è entrato nel finale del Clasico".

Una situazione che, secondo Carragher, potrebbe spingere il giocatore a valutare un nuovo cambiamento: "Quando sei la terza scelta in un club, significa chiaramente che vogliono che tu te ne vada".