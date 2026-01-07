Algeria, Boulbina eroe inatteso. Lacrime dopo il gol che vale i quarti: "Gioia immensa"

È bastato un lampo ad Adil Boulbina per entrare nella storia della Coppa d'Africa. Il giovane attaccante algerino, 22 anni, subentrato negli ultimi minuti della partita contro la Repubblica Democratica del Congo, ha firmato il gol vittoria al 118’, regalando ai Fennec la qualificazione ai quarti di finale.

Dopo il fischio finale, Boulbina non ha trattenuto le lacrime: "Esco dallo stadio in lacrime, vedendo questo popolo che ti segue e ti sostiene ovunque… è una gioia immensa rendere felici queste persone", ha raccontato in conferenza stampa. E dire che il suo ingresso in campo era arrivato 4 minuti prima del gol decisivo. Il talento dell’Al Duhail, in Qatar, ha mantenuto la sua umiltà: "Grazie a Dio ho contribuito alla vittoria, ma l’importante è la squadra, non chi segna". Boulbina sa di aver avuto una chance quasi inattesa, favorita da infortuni di giocatori come Gouiri e Belaïli, ma non ha esitato a sfruttarla. "Sapevo di poter segnare, ma non immaginavo sarebbe stato così bello", ha aggiunto.

Il gol è stato un capolavoro: lanciato sulla sinistra, Boulbina ha saltato Aaron Wan-Bissaka e ha piazzato un tiro a giro nel sette opposto, firmando il 1-0 definitivo. Alla seconda presenza in nazionale maggiore ha attirato definitivamente l’attenzione dei tifosi e del CT Vladimir Petkovic. La scelta di schierarlo si è rivelata vincente.