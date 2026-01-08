Marocco, Regragui avverte: "Per il Camerun questo quarto di finale conta di più"

È uno dei confronti più attesi dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2025. Davanti al proprio pubblico, il Marocco ospiterà domani il Camerun in una sfida dal sapore di grande classica del calcio africano. Due nazionali che, pur con percorsi diversi, hanno dimostrato solidità e personalità fin dalle prime partite del torneo.

I padroni di casa partono con il favore del pronostico e con l’ambizione dichiarata di arrivare fino in fondo. Di fronte, però, troveranno un Camerun che in pochi immaginavano a questo livello, dopo una preparazione complicata e la nomina in extremis di David Pagou come commissario tecnico. Eppure, i Leoni Indomabili hanno saputo reagire e ora sono pronti a giocarsi le proprie chance. In conferenza stampa, il CT marocchino Walid Regragui ha affrontato il tema senza giri di parole, sottolineando la difficoltà dell’impegno e il valore storico dell’avversario. "Il Camerun non ha bisogno di presentazioni: in Africa e nei Mondiali ha spesso rappresentato un riferimento. In una gara secca contano soprattutto testa, concentrazione e fiducia, perché ogni errore può essere decisivo", ha spiegato.

Abile nella gestione della comunicazione, Regragui ha anche provato a spostare parte della pressione sugli avversari, ricordando come il Camerun abbia più da perdere in termini di prospettive future. "Noi giochiamo in casa, ma abbiamo altri obiettivi all’orizzonte. Loro sanno che questa partita pesa tantissimo", ha aggiunto.