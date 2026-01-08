Il Lione non si ferma ad Endrick: caccia a un vecchio pallino, il danese Noah Nartey

L’Olympique Lione ha dimostrato di avere ancora ambizione e margini di manovra. Nonostante il controllo stringente della DNCG, il club francese continua a muoversi con idee chiare e argomenti convincenti. L’arrivo di Endrick, uno dei colpi più importanti dell’intero mercato invernale, ne è la prova: il talento brasiliano aveva molte opzioni sul tavolo, ma è stato conquistato dal progetto tecnico e dal lavoro di Paulo Fonseca. E a Lione non intendono fermarsi qui.

La dirigenza dei Gones resta alla ricerca soprattutto di un difensore centrale, con i nomi di El-Chadaille Bitshiabu (RB Lipsia) e del giovane Noham Kamara (PSG) monitorati da vicino. A centrocampo, invece, l’OL aveva messo nel mirino Himad Abdelli, ma il nazionale algerino, in scadenza con l’Angers, ha già scelto l’Olympique Marsiglia. Resta però forte l’interesse per Noah Nartey, centrocampista classe 2004 del Brondby, seguito da quasi due anni.

Nartey piace per la sua grande duttilità - può occupare tutti i ruoli della mediana e agire anche sugli esterni - oltre che per il suo potenziale. La scorsa estate il Lione aveva presentato un’offerta da 7 milioni di euro, respinta dal club danese. Ora i francesi sono tornati alla carica e il contesto sembra più favorevole. Nonostante una stagione positiva (25 presenze, 7 gol e 3 assist), il futuro del danese è in bilico. In scadenza nel 2027, Nartey ha rifiutato la proposta di rinnovo del Brøndby e potrebbe partire anche per una cifra leggermente inferiore ai 10 milioni della valutazione. La concorrenza non manca, ma il Lione ha dimostrato di saper colpire quando serve.