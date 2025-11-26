Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tripletta in Champions contro l'idolo Benzema. Boubina si candida per la Coppa d'Africa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Niente da fare per Karim Benzema e l’Al-Ittihad nella Champions asiatica: nonostante una doppietta nel finale, l’attaccante francese non è riuscito a evitare la pesante sconfitta per 4-2 contro l’Al-Duhail a Doha. La squadra di Conceiçao si è inchinata ai qatarioti ed è stata messa in ginocchio soprattutto dalla straordinaria prestazione del giovane algerino Adil Boulbina.

Schierato sulla fascia destra, il 22enne ha letteralmente messo in crisi la difesa avversaria, firmando una tripletta straordinaria (5’, 55’, 60’) e risultando imprendibile, in particolare sull’azione orchestrata da Marco Verratti che ha aperto la strada al secondo gol. La sua velocità, la sua tecnica e la capacità di inserirsi hanno reso vano ogni tentativo di contenimento da parte dei difensori sauditi. In zona mista, il francese, visibilmente frustrato, ha comunque riconosciuto il talento dell’avversario: "È forte", ha ammesso il Pallone d’Oro 2022. Anche Djamel Belmadi, allenatore dell’Al-Duhail, ha elogiato il suo giovane gioiello: "Ha un grande futuro davanti a sé, è un giocatore dotato di qualità straordinarie".

Nonostante la prova eccezionale, Boulbina resta ai margini della nazionale maggiore algerina, ancora ignorato da Vladimir Petkovic. Una prestazione che però potrebbe finalmente accelerare il suo percorso verso il palcoscenico internazionale e la convocazione per la Coppa d'Africa.

