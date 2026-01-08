Tottenham, l'attacco di Romero ai dirigenti: "Dovrebbero scusarsi ma non si vedono mai"

Dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Bournemouth, Cristian Romero ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi del Tottenham, esprimendo rammarico per il momento difficile attraversato dalla squadra. "Voglio chiedere scusa a tutti i nostri sostenitori - ha scritto il difensore argentino sui social - quelli che ci seguono ovunque, sempre presenti, e che continueranno a sostenerci".

Il centrale ha poi spiegato di sentirsi in prima persona responsabile della situazione della squadra: "Noi giocatori dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Io sono il primo, ma continuiamo a lottare e a cercare di invertire la rotta, per noi stessi e per il club". Romero ha voluto anche sottolineare la mancanza di leadership nella comunicazione: "In momenti come questo, dovrebbero essere altri a parlare, ma non succede. Spesso si vedono solo quando le cose vanno bene".

Il Tottenham, attualmente quattordicesimo in Premier League, sta attraversando una fase complicata che mette a dura prova giocatori, staff e tifosi. Romero, leader difensivo e punto di riferimento nello spogliatoio, ha evidenziato come la squadra stia cercando di reagire sul campo e ha invitato la proprietà e i dirigenti ad essere più presenti per assumersi le responsabilità.