TMW De Zerbi fa concorrenza al Flamengo per un talento colombiano: sfida aperta su Romero

C'è un giovane talento del calcio colombiano che sta attirando su di sé attenzioni un po' da tutto il mondo e che sarà protagonista di un duello di mercato a gennaio. Ci riferiamo a Joel Sebastian Romero (19 anni), esterno classe 2006 di piede destro attualmente in forza all'America de Cali e nel mirino di più di un club e non soltanto nell'area del Sudamerica.

In pole position c'è il Flamengo, che si è mosso da qualche giorno con decisione sul calciatore e sta provando a chiudere con i colombiani sulla base di un prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Il colosso del Brasile non è però la sola squadra sulle tracce di Romero, seguito anche in Europa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, su Joel Romero ci sono le attenzioni di una squadra sempre molto concentrata sui giovani come lo Sturm Graz (club dal quale, tra gli altri, negli ultimi anni è uscito fuori Hojlund) ma anche dell'Olympique Marsiglia allenato dall'italiano De Zerbi.