Xabi Alonso si gioca (quasi) tutto in Supercoppa. Difesa a pezzi, anche Rudiger in dubbio

Il Real Madrid ha completato l’ultimo allenamento prima della semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atlético Madrid al King Abdullah Sport City Stadium, ma la seduta ha acceso un campanello d’allarme per Xabi Alonso: Antonio Rudiger non si è unito al gruppo e la sua presenza nel derby è seriamente in dubbio.

Il difensore tedesco soffre di fastidi al ginocchio e lo staff medico lo sta seguendo con grande attenzione. Dopo aver ricevuto cure personalizzate, Rudiger ha svolto un allenamento individuale, cercando di disputare un match considerato chiave della stagione. Non è l’unico a lavorare a parte: anche Trent Alexander-Arnold si è allenato da solo, ma il principale motivo di preoccupazione resta lo stato fisico del centrale. L’assenza di Rüdiger rappresenterebbe un problema importante per Xabi Alonso, che potrebbe affrontare il secondo derby stagionale con appena due difensori centrali a disposizione, una situazione di emergenza in un incontro ad altissima intensità, dove qualsiasi imprevisto può risultare decisivo.

Lo staff tecnico e medico aspetteranno fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva, con la speranza che il tedesco possa essere disponibile. Nel frattempo, l’incertezza avvolge uno dei pilastri difensivi della squadra, a poche ore da una sfida che potrebbe influenzare il futuro del tecnico spagnolo sulla panchina del Real Madrid.