Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nigeria senza pace: premi e bonus non corrisposti, giocatori minacciano il boicottaggio

Nigeria senza pace: premi e bonus non corrisposti, giocatori minacciano il boicottaggio TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Nonostante un percorso impeccabile sul campo, la Coppa d’Africa 2025 della Nigeria rischia di deragliare per motivi extra-sportivi. A due giorni dal delicatissimo quarto di finale contro l’Algeria, in programma sabato a Marrakech, le Super Eagles avrebbero infatti minacciato di boicottare il prossimo allenamento e persino di non disputare il prossimo match. Alla base della protesta, come rivelato dal giornalista della BBC Oluwashina Okeleji, c’è il mancato pagamento dei premi concordati con la Federazione nigeriana prima dell’inizio del torneo.

Guidati dai leader dello spogliatoio, a cominciare da Victor Osimhen, i giocatori reclamano bonus promessi e mai versati, nonostante risultati sportivi di altissimo livello. La Nigeria ha infatti chiuso al primo posto il Gruppo C con tre vittorie su tre contro Tanzania, Tunisia e Uganda, per poi travolgere il Mozambico per 4-0 negli ottavi di finale. Un cammino che conferma le ambizioni di una squadra reduce anche dalla finale persa nell’ultima edizione contro la Costa d’Avorio padrona di casa.

Il braccio di ferro con la Federazione mette ora seriamente a rischio la preparazione della sfida contro l’Algeria, un'altra delle grandi favorite del torneo. L’auspicio, all’interno della delegazione nigeriana, è che si possa trovare rapidamente un accordo per evitare una crisi che avrebbe ripercussioni pesanti sull’immagine del calcio del Paese.

Articoli correlati
Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora... Coppa d'Africa, Diallo trascina la Costa D'Avorio ai quarti. Tutte le big ancora in corsa
Lite con Osimhen, Lookman minimizza: "Successo niente, solo una discussione in campo"... Lite con Osimhen, Lookman minimizza: "Successo niente, solo una discussione in campo"
Alterco Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: "Cosa è successo o succederà lo tengo... Alterco Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: "Cosa è successo o succederà lo tengo per me"
Altre notizie Calcio estero
Preso Guendouzi, il Fenerbahce sfoltisce la rosa: Kahveci se ne va al Kasimpasa UfficialePreso Guendouzi, il Fenerbahce sfoltisce la rosa: Kahveci se ne va al Kasimpasa
Il Lione non si ferma ad Endrick: caccia a un vecchio pallino, il danese Noah Nartey... Il Lione non si ferma ad Endrick: caccia a un vecchio pallino, il danese Noah Nartey
Nigeria senza pace: premi e bonus non corrisposti, giocatori minacciano il boicottaggio... Nigeria senza pace: premi e bonus non corrisposti, giocatori minacciano il boicottaggio
A Sunderland tutti innamorati di Regis Le Bris: "È il nostro Arsene Wenger" A Sunderland tutti innamorati di Regis Le Bris: "È il nostro Arsene Wenger"
Marocco, Regragui avverte: "Per il Camerun questo quarto di finale conta di più" Marocco, Regragui avverte: "Per il Camerun questo quarto di finale conta di più"
Xabi Alonso si gioca (quasi) tutto in Supercoppa. Difesa a pezzi, anche Rudiger in... Xabi Alonso si gioca (quasi) tutto in Supercoppa. Difesa a pezzi, anche Rudiger in dubbio
Tottenham, l'attacco di Romero ai dirigenti: "Dovrebbero scusarsi ma non si vedono... Tottenham, l'attacco di Romero ai dirigenti: "Dovrebbero scusarsi ma non si vedono mai"
De Zerbi fa concorrenza al Flamengo per un talento colombiano: sfida aperta su Romero... TMWDe Zerbi fa concorrenza al Flamengo per un talento colombiano: sfida aperta su Romero
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
Immagine top news n.1 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.2 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.3 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.4 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.5 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.6 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.7 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Paganini: "Accordo Milan-Vlahovic da non escludere. Arbitri, serve il VAR a chiamata"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Arbitri, sì alla separazione delle carriere fra direttori in campo e varisti"
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bergomi sicuro: "L’Inter prenderà un esterno a destra. Luis Henrique ancora molto timido"
Immagine news Serie A n.2 Verona, in arrivo l'ufficialità di Isaac: è in sede con l'entourage, i dettagli del contratto
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Sono innamorato di Caqueret, mi ricorda me da giocatore. Numero uno"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, nuova idea per il centrocampo. Occhi in Austria: contatti con il Grazer per Fofana
Immagine news Serie A n.5 Dovbyk da Conte, Lucca per Gasperini. A chi converrebbe uno scambio del genere?
Immagine news Serie A n.6 La risoluzione consensuale di Tudor è un regalo alla Juve. Ora manca solo Thiago Motta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "Già dalla gara con l'Entella, abbiamo grande opportunità per la vittoria finale"
Immagine news Serie B n.2 Modena, niente cessione per Dellavalle. Il difensore è fuori dal mercato
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Col SudTirol fondamentali i duelli. Chi arriva qui deve esser motivato"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, attesa per la ricapitalizzazione: si accelera per Valoti e Cerri
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 19ª giornata: minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana
Immagine news Serie B n.6 Avellino, nome nuovo per la mediana: piace Faticanti della Juventus Next Gen
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, arriva già il primo colpo per Foresti. Accordo con l'Avellino per Panico
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, arriva a titolo definitivo dal Crotone l'esterno classe 1994 Federico Ricci
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla Gelbison
Immagine news Serie C n.4 Catania, pressing su Mirko Miceli: presentata la prima offerta al Monopoli
Immagine news Serie C n.5 Bellini quarto giocatore in C a toccare quota 10 gol: "Prima, però, gli obiettivi della mia Pianese"
Immagine news Serie C n.6 Il capitano saluta la Triestina. Ionita passa all'Arezzo: contratto fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
Immagine news Calcio femminile n.2 Simonetti: "Voglio arrivare tra le prime tre con la Lazio Women per andare in Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Kramzar: "Qui posso crescere ancora tanto. E la squadra crescere con me"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Della Peruta va in prestito al Feyenoord. Dove ritrova la sorella
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)