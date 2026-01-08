Ufficiale Preso Guendouzi, il Fenerbahce sfoltisce la rosa: Kahveci se ne va al Kasimpasa

Il Fenerbahçe ha ufficializzato la cessione in prestito di İrfan Can Kahveci al Kasımpaşa fino al termine della stagione. Una scelta significativa per il club gialloblù e soprattutto per il giocatore, che da ottobre era stato messo fuori rosa e ora avrà l’opportunità di rilanciarsi in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026.

Con questa operazione, il centrocampista offensivo turco punta a ritrovare continuità e fiducia, elementi che gli sono mancati negli ultimi mesi a Istanbul. Il Fenerbahçe, nel comunicato ufficiale, ha augurato al calciatore una seconda parte di stagione senza infortuni e ricca di soddisfazioni. Classe 1995, Kahveci vanta una carriera importante nel calcio turco. Dopo l’esplosione con il Gençlerbirliği, nel gennaio 2017 era passato al Başakşehir per 1,6 milioni di euro, diventando uno dei protagonisti del club grazie a prestazioni di alto livello. Le sue qualità tecniche e la duttilità offensiva avevano convinto il Fenerbahçe a investire su di lui nell’inverno della stagione 2020/21, versando circa 7 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

Con la maglia gialloblù, Kahveci ha collezionato 183 presenze ufficiali, contribuendo direttamente a 63 gol tra reti e assist. Numeri importanti, confermati anche a livello internazionale: con la Nazionale turca ha disputato 29 partite, realizzando 7 contributi decisivi. Ora il Kasımpaşa rappresenta una tappa cruciale per il suo futuro. In un ambiente meno pressante ma competitivo, İrfan Can Kahveci cercherà di ritrovare la miglior versione di sé stesso, con l’obiettivo di tornare protagonista sia in campionato sia con la maglia della Nazionale.