Atletico Madrid, niente paura: nessuna lesione per Julian Alvarez, cosa filtra per l'Arsenal

Dopo diversi tentativi di restare in campo, Julian Alvarez è stato costretto a sedersi a terra per interrompere il gioco e dirigersi verso la panchina a causa di un colpo alla caviglia preso nel corso della semifinale d'andata di Champions League contro l'Arsenal. L'attaccante argentino è uscito dal campo poi, al suo posto è entrato Baena, ma subito le campanelle d'allarme sono risuonate. Due contrasti, prima uno di Rice e poi un altro di Eze, hanno messo al tappeto La Araña.

Lo stesso che si è incaricato di battere un rigore pesantissimo, trasformandolo nell'1-1 finale nella ripresa del Metropolitano ieri sera. Per Julian Alvarez tuttavia sono stati effettuati gli esami medici del caso, che oggi hanno escluso lesioni. Un bel sospiro di sollievo per il club colchonero, perché vuol dire che il campione del Mondo 2022 ci sarà per la trasferta decisiva di Londra contro l'Arsenal in Champions League.

Intanto, come rivelato da MARCA, il bomber argentino non ha partecipato alla sessione di allenamento odierna, alla quale hanno preso parte solo i giocatori che non sono partiti titolari contro i Gunners. Non sembrerebbero a rischio nemmeno Sorloth e Giuliano, gli altri due calciatori usciti malconci dalla sfida contro la banda di Arteta. Gli esami confermano che, salvo imprevisti, saranno presenti all'Emirates.