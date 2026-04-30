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Cristiano Ronaldo svela: "La fine della mia carriera si avvicina. Perché continuo a giocare"

Cristiano Ronaldo svela: "La fine della mia carriera si avvicina. Perché continuo a giocare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:31Calcio estero
Yvonne Alessandro

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Al-Ahli di mercoledì scorso, con tanto di gol e 970° centro in carriera, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di CanalGOATBR per rilasciare diverse dichiarazioni. Dal tramonto della sua vita da calciatore, sempre più prossimo, all'ambizione di voler continuare ad alti livelli, con vista sul Mondiale con il Portogallo: "La fine della mia carriera si avvicina... godiamoci ogni partita", ha confessato il 41enne.

Nonostante ciò, la fame competitiva resta intatta: "La mia carriera è stata brillante e voglio che continui a esserlo. Continuo a divertirmi, continuo a segnare gol", ha detto. "Ma, soprattutto, l'importante è vincere. E abbiamo molta voglia di vincere il campionato", ha confidato dopo essersi portato con l'Al Nassr a +8 dall'Al Hilal di Inzaghi e sempre più vicino al titolo di Saudi Pro League.

CR7 ha commentato anche l'influenza che ha nel calcio: "Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per la precedente e per quella che verrà. Me lo godo giorno dopo giorno, partita dopo partita, anno dopo anno, anche ora che mi avvicino alla fine della mia carriera. Questo è un dato di fatto". Intanto si avvicina l'ultimo Mondiale al quale prenderà parte, con la stessa ossessione di sempre di segnare, vincere e lasciare il segno sulla competizione iridata. Nella speranza di togliersi anche lo sfizio di sollevare in cielo la Coppa del Mondo dopo Europei e Nations League.

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