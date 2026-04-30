Simeone trema: Julian Alvarez e Giuliano infortunati, si attende l'esito degli esami

Allarme in casa Atlético Madrid dopo una semifinale di Champions League già molto dispendiosa contro l’Arsenal, chiusa con un 1-1 che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Londra. Il problema, però, non è solo il risultato: è l’emergenza infortuni.

La situazione è diventata critica nelle ultime ore. La squadra di Diego Simeone ha già dovuto fare i conti con le assenze di Pablo Barrios e Nico González, oltre ai problemi fisici di Alexander Sorloth, non al meglio e costretto a saltare la gara. Durante la partita d’andata, altri due stop hanno ulteriormente complicato i piani del Cholo. Julián Alvarez è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro impatto con Eze: l’attaccante ha recuperato palla ma, nella stessa azione, l’avversario gli è caduto sul piede provocandogli dolore immediato alla caviglia. Nonostante un primo tentativo di rientro, ha dovuto arrendersi, lasciando spazio a Baena.

Non è andata meglio a Giuliano Simeone, sostituito all’intervallo dopo aver accusato un fastidio in seguito a un contatto con Hincapié. Il giocatore aveva già mostrato segnali di difficoltà nel finale di primo tempo, con il riscaldamento di Le Normand che anticipava la sua uscita. Nel post-partita, Simeone ha provato a rassicurare: "Giuliano ha preso un colpo nella zona dei fianchi e aveva molto dolore. Per Julian faremo degli esami per capire cosa sia, speriamo non sia nulla di grave".